Американските мита и китайските конкуренти забавят германската автомобилна индустрия

Постъпващите данни за германската икономика не са окуражаващи за анализаторите. През август германският износ, противно на очакванията, не нарасна, а спадна с 0.5% на месечна база до 129.7 милиарда евро, според Германската статистическа служба (Destatis)*.

По-специално, доставките за САЩ спаднаха значително: с 2.5% на месечна база и с 20.1% на годишна база до най-ниското си ниво от ноември 2021 г., достигайки 10.9 милиарда евро. Износът за САЩ намалява за пети пореден месец – митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, бяха особено болезнени за германските производители. Заслужава да се отбележи, че САЩ бяха най-големият търговски партньор на Германия в края на 2024 година.

На фона на несигурните перспективи за износ, промишленото производство в Германия се сви през август с най-бързите си темпове от месеци, спадайки с 4.3 процента. Анализатори, анкетирани от Trading Economics, очакваха спад от 1 на сто.

Основната причина за по-значителния спад е спадът в автомобилното производство (18.5%).

С изключение на пандемията, германското автомобилно производство се е забавило до най-ниското си ниво от 2005 г. насам, според оценки на ING. За уточнение, въпреки че американските мита върху ЕС са 15% (вместо първоначално обявените 30%), европейските автомобили все още са обект на 25% мито.

Други фактори, допринасящи за спада в германската автомобилна индустрия, включват

нарастващата конкуренция с китайските производители.

Като се има предвид решаващата роля на индустрията в икономиката на страната и ЕС като цяло, е възможно Европейската комисия да наложи по-високи мита върху вноса на автомобили в ЕС, за да защити производителите (подобно на митата, наложени върху стоманата).

Междувременно липсата на перспективи в преговорите със САЩ и общата несигурност в световната търговия все повече влияят върху настроенията на германските производители. Например, индикаторът за бизнес климата в Германия, изчислен от Института за икономически изследвания Ifo, падна през септември до най-ниското си ниво от средата на миналата година – 87.7 пункта.

Индексът на икономическите очаквания за германските компании също остава в отрицателна територия.

Натрупаните системни проблеми, включително слабият растеж на производителността и застаряващото население, оказват допълнителен натиск върху тяхната бизнес активност.

*Германската статистическа служба (Destatis) отговаря за събирането, обработката, представянето и анализа на статистическа информация относно темите икономика, общество и околна среда. Целта е предоставянето на обективна, независима и висококачествена статистическа информация за цялата общественост.