Европа трябва да води усилията за мир в Украйна и Газа, заяви Радев

Президентът Румен Радев участва в годишната среща на европейските държавни глави от групата „Арайолуш“ в Естония по покана на своя колега Алар Карис. В изказването си държавният глава подчерта, че преодоляването на днешните глобални предизвикателства – войните в Украйна и Газа, политическата нестабилност и социално-икономическите сътресения, изисква „здрав разум, гъвкавост и системни координирани усилия“.

Радев приветства споразумението по първата фаза от мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа, определяйки го като „първа, но изключително важна стъпка към мира“. Той подчерта, че Европа може да играе ключова роля в изпълнението му и потвърди подкрепата си за решението „две държави“ като единствен устойчив път към траен мир в Близкия изток.

За войната в Украйна президентът заяви, че Европейският съюз трябва да има водеща роля в намирането на дипломатическо решение. „Продължаването на тази война може да влияе върху нашето бъдеще, което вече става нейният заложник. Конфликтът трябва да се реши чрез дипломация и при ясни гаранции за сигурност“, каза той.

В частта, посветена на иновациите и изкуствения интелект, държавният глава отбеляза, че технологичното изоставане влияе пряко върху конкурентоспособността и сигурността на Европа. „Изкуственият интелект няма да управлява света в близко бъдеще, но държавите, които го разбират и използват, ще имат по-голяма тежест на международната сцена. България има потенциал да се превърне в регионален иновационен хъб“, подчерта Радев.

Следващата среща на групата „Арайолуш“ ще се проведе през 2026 година в Унгария. Форматът е създаден през 2003 година по инициатива на Португалия и събира президентите на 11 европейски държави, за да обсъждат актуални политически и обществени теми.