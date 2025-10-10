Борисов се чул със Слави Трифонов – той му обещал да изтегли законопроекта, застрашаващ свободата на словото

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че тази сутрин се е чул със Слави Трифонов и той го уверил, че от „Има такъв народ“ ще изтеглят законопроекта си, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие.

На въпрос защо депутатите от ГЕРБ-СДС са подкрепили законопроекта в правна комисия, Борисов отговори, че те не са го чели. Рая Назарян от ГЕРБ-СДС отговори, че е гласувала „За“, за да може да има дебати по предлаганите промени. Борисов добави, че в законопроекта наистина има неща, които би подкрепил, защото изкуственият интелект използва лицата им и прави отвратителни работи, а той не би искал да се правят такива снимки, на които „се целуваме с Рая“.

В същото време нарече абсурд наказанието да е до шест години затвор, но се обяви за това да има „дебели глоби“, като постави въпроса каква журналистика е да застанеш пред нечий дом. Той се обърна към журналистите с думите, че и пред техните домове могат да дойдат хора, които не са харесали някой техен репортаж.