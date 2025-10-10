РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Норвегия ще инвестира 150 млн. долара в 10-годишна програма за борба с дронове

норвегия великобритания

Норвежките въоръжени сили започват изпълнението на десетгодишна програма за борба с дронове, според местния таблоид Verdens Gang, цитирайки началника на щаба на армията Ларс Лервик. Програмата се оценява на 1.5 милиарда норвежки крони (почти 149 милиона долара).

„Идеята е постоянно да се внедряват иновации и тестове, да се върви в крак с времето и да се мащабира проектът, ако е необходимо“, казва Лервик, цитиран от изданието.

Планът за отбрана срещу дронове в Норвегия все още е в етап на разработка. В момента Норвежките въоръжени сили разполагат с три системи за борба с дронове. Полицията също участва в операции срещу дронове. Според Ларс Лервик е важно новият проект да бъде проектиран да управлява няколко различни системи под контрола на един оператор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени