Норвегия ще инвестира 150 млн. долара в 10-годишна програма за борба с дронове

Норвежките въоръжени сили започват изпълнението на десетгодишна програма за борба с дронове, според местния таблоид Verdens Gang, цитирайки началника на щаба на армията Ларс Лервик. Програмата се оценява на 1.5 милиарда норвежки крони (почти 149 милиона долара).

„Идеята е постоянно да се внедряват иновации и тестове, да се върви в крак с времето и да се мащабира проектът, ако е необходимо“, казва Лервик, цитиран от изданието.

Планът за отбрана срещу дронове в Норвегия все още е в етап на разработка. В момента Норвежките въоръжени сили разполагат с три системи за борба с дронове. Полицията също участва в операции срещу дронове. Според Ларс Лервик е важно новият проект да бъде проектиран да управлява няколко различни системи под контрола на един оператор.