РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Корейски фирми проучват възможностите за производство на батерии, соларни и логистични паркове

бизнес недвижими имоти AstraZeneca

Корейски фирми проучват възможностите за инвестиции в България в производството на батерии за съхранение на енергия, соларни и логистични паркове. Това съобщи за БТА Илия Деков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в Сеул.

По данни на БНБ, общата сума на корейските инвестиции в България в края на миналата година е 58.2 млн. евро. Деков отбелязва, че вложенията от тази страна у нас са в сферата на ресторантьорството, земеделието (отглеждане на женшен), в изграждането на корейска болница.

От октомври 2024 г. „Хюндай“ (Hyundai Engineering and Construction) има свой представителен офис в София, в който работят около 50 души. През изминалата година корейската корпорация беше одобрена от българския парламент за строител на новите два ядрени реактора (технология AP-1000) в АЕЦ „Козлодуй“. Подписан е и инженерингов договор, а договорът за строителството следва да се подпише до края на 2025 г. или началото на 2026 година. Очаква се този проект да привлече в бъдеще интереса на големи корейски чеболи (големи корпорации) за инвестиции в България, отбелязва Илия Деков. 

Министерският съвет предостави дерогация за доставки за АЕЦ „Козлодуй“

Понастоящем профилът на инвеститорите у нас са малки и средни компании,

допълва той.

Ръководителят на СТИВ-Сеул посочва, че през последните две години все по-успешно се налагат на корейския пазар български козметични продукти от розово масло, етерични масла, български вина, пчелен мед, зърнени храни, интегрални схеми и компоненти, в ход е сертификация на български компании за износ за Корея на млечни продукти и свинско месо и други.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Корея бележат положително развитие

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

макар обемите да не са много големи.

През 2024 г. взаимният стокообмен възлиза на 416.2 млн. долара, като български износ е за 178 млн. долара (-26.9%) и внос от 239 млн. долара (+19.2%). Така търговското салдо е отрицателно за България. 

Водещите стоки в експорта ни са: рафинирана мед и медни сплави, пшеница и смес от царевица и ръж, интегрални схеми и електронни микрокомплекти, оловни руди и техни концентрати, царевица, медицински, зъболекарски или ветеринарни инструменти, ламарини, листове и ленти от мед и други. 

Вносът от Корея включва механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите и състезателните автомобили, пневматични гуми от каучук, нови, готови козметични продукти, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани и други. 

Предстоящи изложения

Български компании, със съдействието на СТИВ-Сеул, редовно участват в международни изложения в Корея при преференциални условия (вкл. с осигуряването на безплатни щандове), отбелязва Илия Деков. Предвижда се българско бизнес участие в международните изложения: KOIMA – Import Fair, 7-9 юли в Сеул; за козметика K-Beauty Expo Кореа-2025, 13-16 септември в Сеул и Cosmetics & Beauty Expo, Osong-2025, 23-25 октомври в Осонг; за фармацевтика, биотехнологии и хранителни добавки CPHI Korea-2025, 26-28 август в Сеул; военното изложение ADEX-2025, 17-24 октомври в Сеул и т.н.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени