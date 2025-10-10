Корейски фирми проучват възможностите за производство на батерии, соларни и логистични паркове

Корейски фирми проучват възможностите за инвестиции в България в производството на батерии за съхранение на енергия, соларни и логистични паркове. Това съобщи за БТА Илия Деков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в Сеул.

По данни на БНБ, общата сума на корейските инвестиции в България в края на миналата година е 58.2 млн. евро. Деков отбелязва, че вложенията от тази страна у нас са в сферата на ресторантьорството, земеделието (отглеждане на женшен), в изграждането на корейска болница.

От октомври 2024 г. „Хюндай“ (Hyundai Engineering and Construction) има свой представителен офис в София, в който работят около 50 души. През изминалата година корейската корпорация беше одобрена от българския парламент за строител на новите два ядрени реактора (технология AP-1000) в АЕЦ „Козлодуй“. Подписан е и инженерингов договор, а договорът за строителството следва да се подпише до края на 2025 г. или началото на 2026 година. Очаква се този проект да привлече в бъдеще интереса на големи корейски чеболи (големи корпорации) за инвестиции в България, отбелязва Илия Деков.

Понастоящем профилът на инвеститорите у нас са малки и средни компании,

допълва той.

Ръководителят на СТИВ-Сеул посочва, че през последните две години все по-успешно се налагат на корейския пазар български козметични продукти от розово масло, етерични масла, български вина, пчелен мед, зърнени храни, интегрални схеми и компоненти, в ход е сертификация на български компании за износ за Корея на млечни продукти и свинско месо и други.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Корея бележат положително развитие

макар обемите да не са много големи.

През 2024 г. взаимният стокообмен възлиза на 416.2 млн. долара, като български износ е за 178 млн. долара (-26.9%) и внос от 239 млн. долара (+19.2%). Така търговското салдо е отрицателно за България.

Водещите стоки в експорта ни са: рафинирана мед и медни сплави, пшеница и смес от царевица и ръж, интегрални схеми и електронни микрокомплекти, оловни руди и техни концентрати, царевица, медицински, зъболекарски или ветеринарни инструменти, ламарини, листове и ленти от мед и други.

Вносът от Корея включва механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите и състезателните автомобили, пневматични гуми от каучук, нови, готови козметични продукти, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани и други.

Предстоящи изложения

Български компании, със съдействието на СТИВ-Сеул, редовно участват в международни изложения в Корея при преференциални условия (вкл. с осигуряването на безплатни щандове), отбелязва Илия Деков. Предвижда се българско бизнес участие в международните изложения: KOIMA – Import Fair, 7-9 юли в Сеул; за козметика K-Beauty Expo Кореа-2025, 13-16 септември в Сеул и Cosmetics & Beauty Expo, Osong-2025, 23-25 октомври в Осонг; за фармацевтика, биотехнологии и хранителни добавки CPHI Korea-2025, 26-28 август в Сеул; военното изложение ADEX-2025, 17-24 октомври в Сеул и т.н.