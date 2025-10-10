Мнозинството прие и шефът на агенцията за подслушванията да се избира от парламента, а не от президента

Мнозинството прие на второ четене Законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, внесен от Александър Рашев от „Има такъв народ“ и група народни представители. Със 121 гласа „За“ (62 от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-Ново начало, 14 от БСП-Обединена левица, 16 от „Има такъв народ“ и с три гласа на нечленуващите в парламентарни групи) депутатите решиха, че председателят на ДАТО – Държавна агенция „Технически операции“ вече ще се избира от Народното събрание, а не както досега – с указ от президента.

„Против“ гласуваха 77 народни представители (22 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 27 от „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“, 10 от МЕЧ и 5 от „Величие“).

След гласуването Божидар Божанов от ПП-ДБ коментира, че за пореден път на Пеевски се дава служба, но в този случай тя отговаря за подслушването.

„А подслушването е инструментът, с който много хора в съдебната власт, в изпълнителната власт, пък и в тази зала се държани от Пеевски – казвам го със съжаление, защото една държава не трябва да се управлява така и това не трябва да е политическият дебат„, обясни Божанов.

Депутатите не приеха предложението на Златан Златанов от „Възраждане“ промяната да влезе в сила след предстоящите президентски избори през 2026 година.

По време на дебатите Любен Дилов-син от ГЕРБ-СДС коментира, че според него проблемът не е кой назначава председателя на ДАТО, а къде да се оплаче човек, ако го подслушват неправомерно. Бойко Рашков от ПП-ДБ му обясни, че има Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. Той добави и че е имало много подобни дела, които са били заведени, след като той е станал председател на Национално бюро за контрол на специални разузнавателни средства, защото, по думите му, преди него се извършвали големи злоупотреби.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ, направи уговорката, че не е привърженик на президента, но изяви готовност да подпише конституционна жалба – т.е. да сезира Конституционния съд – срещу приетите промени, независимо от инициатора ѝ. Той бе категоричен, че промяната е юридически абсурд, защото нарушава принципа за политически неутралитет и с нея ще се узурпира репресивната власт в държавата.