„Продължаваме промяната“ обяви, че властта отново е излъгала младите лекари и ги е пратила „за зелен хайвер“

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Васил Пандов заяви пред журналисти в парламента, че младите лекари и медицински сестри отново са били излъгани относно увеличението на заплатите им. Той сравни ситуацията с „дежавю“ и със сценарий на Кафка подчертавайки, че това се случва за поредна седмица.

Пандов обясни, че е трябвало да се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване, но то е било отменено, защото Народното събрание е разглеждало социални пакети за военнослужещите. По думите му, протестиращите медицински специалисти отново са били подведени и изпратени „за зелен хайвер“.

Той обвини управляващите, че умишлено забавят разглеждането на закона за възнагражденията на младите лекари, тъй като наближава срокът за изготвяне на Бюджет 2026, а Министерството на финансите не е предвидило средства за увеличение на заплатите им. Пандов уточни, че по-голямата част от необходимите 240 млн. лв. са предназначени за медицинските сестри, а не за лекарите. Според него, ако министърът смята, че в системата няма нужда от млади лекари, това е тревожно, защото в момента в страната има повече лекари, отколкото медицински сестри, което поставя здравната система в риск от колапс.

Накрая Пандов заяви, че „Продължаваме промяната“ ще продължи да настоява за увеличение на заплатите на медицинските специалисти и ще внесе ново искане за извънредно заседание на Комисията по здравеопазване.