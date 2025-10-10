САЩ предлагат забрана на китайски авиокомпании да летят до страната през Русия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да забрани на китайски авиокомпании да летят над Русия, когато полетите започват или завършват маршрута си до САЩ. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на регламент на Министерството на транспорта на САЩ.

Изданието отбелязва, че американските авиокомпании критикуват факта, че китайските авиокомпании все още имат право да летят над Русия за разлика от американските. Те смятат, че губят възможността да се конкурират с чуждестранни компании, на които е разрешено да летят през руското въздушно пространство.

В своя регламент Министерството на транспорта на САЩ заявява, че

този дисбаланс се е превърнал в значителен конкурентен фактор.

Отбелязва се още, че забраната за китайски авиокомпании „би могла да изравни конкурентните неравенства между американските и китайските превозвачи“.

През февруари 2023 г. бившият председател на Комисията по външни отношения на Сената Робърт Менендес и високопоставеният републиканец в комисията Джеймс Риш призоваха администрацията на Байдън да забрани на китайски авиокомпании и други превозвачи извън САЩ да летят над руска територия.