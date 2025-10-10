За 20 часа от Гората.бг събраха 80 000 лв. и купиха два боклукчийски камиона

Гората.бг успя да събере 80 000 лева само за 20 часа и да закупи два специализирани камиона за сметосъбиране, които ще обслужат най-засегнатите райони в столицата – „Люлин“ и „Красно село“, съобщи БНР, позовавайки се на Никола Рахнев.

Той обяви, че камионите ще пристигнат утре и че след това те ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на Столичната община, колкото е необходимо.

След това обаче, когато кризата приключи, Рахнев обяви, че няма да продължат да подпомагат милиардния бюджет на Столична община, тъй като и неговото желание, и това на дарителите е, тези камиони да бъдат прехвърлени в други общини и райони в България, където има нужда, да ги използват за почистване на незаконни сметища в България.

Рахнев уточни, че преди да вземе решението за купуването на камионите, пуснал анкета в групата на Гората.бг „Считате ли, че трябва да подпомогнем Столична община при кризата с боклука?“. За негова изненада от 2000 респондента, 95% отговорили „Да“.

Тогава Никола Рахнев се е свързал с Общината и завода за отпадъци, откъдето е разбрал, че не достигат най-вече специализирани камиони за извозване на отпадъците, а също и контейнери и човешки ресурс.

Освен камиони, Гората.бг ще купи и над 10 големи строителни контейнера.