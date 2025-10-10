Няма да подпиша договор за необосновано висока цена за боклука, водят се преговори с турска фирма, заяви Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише договор за извозване на отпадъците на цена от 420 лева за тон, определяйки я като „необосновано висока“. Прогнозната стойност, изчислена от общината, е 166 лева на тон и включва норма на печалба, инвестиции и разумен срок на изплащане.

„Всички индикации сочат, че ще подпишем договор с турска фирма, която отговаря на нашата прогнозна цена. Надявам се до следващата събота да няма грозни гледки по улиците“, каза Терзиев пред NOVA. Той посочи, че целта е общинското дружество „Софекострой“ да поеме изцяло районите „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“.

По думите на кмета, се правят „целенасочени опити да се създаде криза“, но общината е близо до нормализиране на ситуацията. В момента в проблемните райони работят 5–6 камиона, като до два дни броят им ще се удвои, а за нормален ритъм са нужни 12–14.

„Засега нямаме нужда от помощ от държавата – машините се увеличават ежедневно. Имаме и допълнителна техника и контейнери“, допълни градоначалникът.

Той подчерта, че Столичната община контролира както честотата и качеството на почистването, така и санкциите при неизпълнение. „Нашата работа е да има конкуренция и прозрачност, а не договорки зад кулисите. Ако има картел или манипулирани търгове – това е работа на Комисията за защита на конкуренцията“, отбеляза кметът.

Според него липсата на пределна цена в обществената поръчка е позволила на фирмите да надценят услугата, което може да доведе до увеличение на такса „смет“.

„Единственият ми проблем е някой да иска 420 лева за тон отпадък. Това не е обосновано и не означава по-добра услуга“, каза още Терзиев, призовавайки гражданите да изхвърлят отпадъците разделно.

Кризата с извозването на боклука в „Люлин“ и „Красно село“ започна на 4 октомври, след като Столичната община отказа да подпише нов договор при високите цени. Впоследствие общинското дружество „Софекострой“ беше финансирано с 9 млн. лева за закупуване на техника и поемане на дейността.