В Пазарджик се подготвят за извънредните избори за нов Общински съвет, които ще се проведат на 12 октомври, съобщава кореспондент на БНР. До извънредните избори се стигна, след като Върховният административен съд касира вота от 2023 година, заради нарушения.

Немалко анализатори коментират предстоящите избори като тест за управляващите и опозиционните сили, но най-вече като атестация за 2-годишната работа на новата кметска администрация в Пазарджик. Припомняме, че на 5 август представители на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ внесоха сигнал в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за натиск и системен институционален тормоз в Пазарджик, извършван според разследване на Bird от бившия кмет Тодор Попов.

В утрешния ден за 41 места в общинския съвет ще се борят 597 кандидати. Това е два пъти повече, в сравнение с изборите от 2023 година.

Днес и утре 220 полицаи ще следят за нормалното протичане на изборния процес.

Раздаването на изборните документи започна в 10.00 часа. Машините за гласуване също започнаха да бъдат транспортирани по график. Утрешния вот ще се проведе в 145 избирателни секции, като 91 от тях са в Пазарджик-град, а останалите 54 са в 30 кметства на общината.