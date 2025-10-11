Отец Дионисий: В триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово се разпределя цялата власт в БПЦ (част 3)

Защо патриарх Даниил продължава да мълчи за убийството на Стефан Камберов, пита отец Дионисий

В триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово са манастирите, където стара гвардия на ДС подбира специални хора за владици. От този триъгълник се рекрутира целият ръководен състав на БПЦ. От другаде не е възможно да бъдат издигани висши постове. В два от манастирите изключително жестоки хора от ДС са почитани като икони.

Вселенският патриарх Вартоломей е свикнал дълго и подробно да отговаря на всякакви журналистически въпроси – нещо, което никога няма да видим от патриарх Даниил или друг български митрополит. Макар да не съм журналист, аз също имам въпроси към патриарх Даниил. Например, какво той знае за убийството на отец Стефан Камберов. И защо продължава грозно да мълчи по темата.

Вселенският патриарх заяви категорично пред Тръмп, че Путин и патриарх Кирил са агресори. Дали Даниил може да произнесе това дори само пред президента Радев?

По време на първия кабинет на Борисов, през 2012 г., българският министър-председател обсъждаше с руския патриарх количества и цени на газа. Гундяев показа завидни и детайлни знания в енергетиката – такива не съм чувал и от Румен Овчаров.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Още от интервюто:

Как гледа Вселенският патриарх на руското влияние в БПЦ?

Имат ли влияние Кирил Гундяев и хората му у нас върху българската енергетика?

Защо се смята, че руски финансови потоци за влияние преминават през БПЦ?

Отстранена ли е корупцията в българската църква и има ли български църковни сметки в руски банки?

Какво се крие в триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово?

