„Хамас“ потвърди: До разсъмване, в понеделник освобождава заложниците

„Хамас“ ще освободи всички останали 48 израелски заложници до разсъмване в понеделник – 13 октомври, съобщава Jerusalem Post. Ще бъдат предадени и починалите от тях, въпреки че според някои израелски представители има риск за някои от телата да се каже, че не са намерени и така близките да не могат да ги погребат.

От групировката вече са започнали да събират живите заложници, като ги подготвят за предаването им на представители на Международния комитет на Червения кръст. Очаква се то да започне около 6.00 часа сутринта.

От „Хамас“ обаче все още не са обявили мястото на предаването им и израелските власти нямат информация как то ще се извърши – дали ще има един или няколко пункта.

Израелските власти се подготвят за два сценария – първият е, че заложниците, както живи, така и починали, ще бъдат предадени на близките им на едно място. Вторият е, че освобождаването ще приключи до 9.00 ч. сутринта, когато се очаква да пристигне президентът на САЩ Доналд Тръмп.

От Jerusalem Post коментират, че до споразумението за предаването на заложниците се е стигнало след интензивни преговори в египетския град Шарм ел-Шейх, където специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер, заедно с катарски и египетски посредници, оказали натиск върху Израел и „Хамас“ за споразумение. То предвижда и Израел да освободи 250 затворници, сред които и осъдени за смъртоносни атаки срещу негови граждани, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа след октомври 2023 година.