ИПИ алармира: В много общини работата за „държавата“ става по-привлекателна и това спъва инвестициите

В значителен брой общини държавата вече е най-големият работодател и задава нивата на възнагражденията, докато частният сектор изостава както в заетостта, така и в заплатите. Това отчитат от ИПИ – Институтът за пазарна икономика – в свой анализ, от който се вижда, че най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (89%) и Бойница (93%), където на практика частен сектор няма.

Подобна е ситуацията в цели 46 общини, където над 50% от работещите са наети в обществения сектор, като те са концентрирани в няколко района – в Северозапада, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара планина и Североизтока.

На обратния полюс са четири общини – Марица, Родопи, Божурище и Куклен – където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 26 общини той е под 20 процента. Тенденцията обаче е броят на общините, където частният сектор има толкова силен превес да намалява, подчертават от Института за пазарна икономика. Според тях тази динамика прави работата „за държавата“ по-привлекателна и спъва инвестициите.

Ето защо те обръщат внимание, че все по-належаща става отлаганата реформа: оптимизиране на териториално-административната карта чрез намаляване на броя на общините или на дублиращи се административни функции, за да се освободи потенциалът за растеж.