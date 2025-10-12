Колекторските компании не спират с тормоза, сигнализира Асоциацията за защита на потребителите

Колекторските компании продължават да тормозят длъжниците, въпреки приетия през пролетта Закон за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити. Между първо и второ четене депутатите орязаха ключови текстове, така че законът покрива само банковите кредити, но не и задълженията към небанкови институции и телекоми, уточняват от Асоциацията за защита на потребителите.

По нейни данни при събирането на 65% от задълженията колекторите продължават с познатите методи на натиск и психически тормоз.

От Асоциацията за защита на потребителите цитират данни на БНБ за второто тримесечие на 2025 г., според които брутните необслужвани кредити са се увеличили с 127 млн. лв. (3.3%) до 3.9 млрд. лв., като при домакинствата ръстът е 43 млн. лева.

Според Асоциацията за защита на потребителите трябва да се въведе така нареченото доброволно изпълнение, което съседна Сърбия прилага, следвайки европейския му модел. При него се насърчава разсрочването и доброволното погасяване на дълговете.

Сръбският закон забранява телефонния тормоз, допуска единствено писмени напомняния и защитава длъжниците от злоупотреби. И за разлика от България в Сърбия не може да се прехвърлят задължения на потребители без тяхно изрично съгласие. Докато у нас колекторите купуват всичко и упражняват тормоз за плащане на погасени по давност вземания, подчертават от Асоциацията за защита на потребителите.

След това от АЗП обясняват какво представлява „доброволното изпълнение“ – европейска процедура, при която съдебен изпълнител кани длъжника да плати доброволно без принуда, запори и заплахи. То предлага и редица плюсове:

· разсрочване на дълга чрез споразумение;

· безплатна процедура за длъжника;

· спестяване на съдебни и адвокатски такси;

· по-малко натоварване на съдилищата.

· длъжникът има право да откаже процедурата;