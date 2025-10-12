В Огняново задържаха двама предполагаеми купувачи на гласове

Изборите в община Пазарджик протичат относително спокойно, но в ромската махала на село Огняново се стигна до напрежение, съобщи кореспондент на БНР. Полицията обискирала два автомобила, в които в продължение на един час се били укрили двама млади мъже.

За тях има подозрения, че са купувачи на гласове, въпреки че те са отрекли подобни обвинения. Полицията е открила в една от колите полицейска значка, за която все още не знае дали е фалшива или не. От една от колите била извадена и малка чанта с пари. Претърсванията на автомобилите продължава.

От БНР уточняват, че около два часа преди обиска – към 12.00 часа в Огняново се наблюдавало залпово гласуване – над 300 души били упражнили своя вот. В същото време в град Пазарджик гласуването е слабо, но засиленото полицейското присъствие остава и органите на реда получават сигнали за купуване на гласове.

По-рано през деня гласуващи в пазарджишките села изразиха учудването си защо за наблюдатели на изборите са дошли депутати и бивши министри.