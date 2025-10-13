ЕС може да реши следващата седмица как да използва замразените руски активи

Европейският съюз може да вземе окончателно решение за използването на замразените руски активи за Украйна още следващата седмица. Тази тема е в дневния ред на следващата среща на върха на ЕС, която ще се проведе на 23 октомври в Брюксел, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

След това, уточнява агенцията, ЕС ще започне да разработва правен механизъм за отпускане на заем на Украйна, обезпечен с приходи от руски активи. Заемът е планиран за второто тримесечие на 2026 година.

Според източници на Bloomberg, ако военните действия продължат до края на текущото десетилетие,

Украйна може да се нуждае от над 200 милиарда долара подкрепа.

Според плана, Украйна ще получи приблизително 140 милиарда евро (160 милиарда долара) заеми, използвайки руски активи, замразени в Европейския съюз.

Средствата могат да бъдат върнати само ако Русия се съгласи да плати на Украйна „за щетите, причинени от войната“, обяснява Bloomberg.

От 2022 г. насам страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 280 милиарда евро руски активи и периодично прехвърлят постъпленията от тях в Украйна.

Белгийският депозитар Euroclear държи най-голямото количество руски средства – 191 милиарда евро.

Финансовата институция призова ЕС да зачита целостта на тези активи и да оцени рисковете, свързани с тяхното използване.

Лидерите на ЕС също ще се опитат да постигнат единство по въпроса за санкциите. Както припомня агенцията, Словакия и Австрия в момента блокират последния пакет от мерки, които биха забранили руския втечнен природен газ от 2027 г. и биха наложили ограничения за юридически лица в трети страни.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен, а икономическият сепаратизъм само ще се засили, ако Западът открадне замразените руски резерви. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков отбеляза, че Москва определено ще отговори на кражбата на нейните активи в Европа. Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.