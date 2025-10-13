РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Индийската Tata Capital провежда първично публично предлагане за 1.75 млрд. долара

Tata Capital, финансовото звено на индийския диверсифициран конгломерат Tata Group, проведе първично публично предлагане (IPO) на фондовите борси в Ню Делхи и Мумбай, набирайки 1.75 милиарда долара от инвеститори.

Днес, в първия ден на търговия, акциите на Tata Capital се повишиха само с 1.5%, въпреки че бяха 3.4 пъти презаписани по време на публичното предлагане. Това позволи на компанията да определи цената на акциите си в горния край на ценовия диапазон.

Tata Capital, третият по големина небанков кредитор в Индия по приходи,

предлага широка гама от финансови услуги, включително заеми на дребно, финансиране на МСП, корпоративни решения и инфраструктурно кредитиране.

Компанията майка на Tata Capital,

Tata Group, е един от най-големите конгломерати в света.

Основана е през 1868 година. Годишните приходи на Tata Group в момента са приблизително 180 милиарда долара. В допълнение към индийските си операции и марки, Tata Group притежава британски марки като Tetley и Jaguar Land Rover.

Тата груп“ (Tata Group) е транснационален концерн, базиран в Мумбай, Индия. Тата обединява общо 114 компании в 8 различни сектора, в областта на автомобилостроенето, стоманопроизводството, електрониката, информационните технологии, енергетиката и други. Това е най-голямата частна групировка в Индия и според сп. Financial Times, една от най-уважаваните компании в света.

 Тази година Индия се превърна в един от най-динамичните пазари за първични публични предлагания в света. През третото тримесечие в страната бяха регистрирани 146 IPO-та, набирайки 7.2 милиарда долара.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

