Индийската Tata Capital провежда първично публично предлагане за 1.75 млрд. долара

Tata Capital, финансовото звено на индийския диверсифициран конгломерат Tata Group, проведе първично публично предлагане (IPO) на фондовите борси в Ню Делхи и Мумбай, набирайки 1.75 милиарда долара от инвеститори.

Днес, в първия ден на търговия, акциите на Tata Capital се повишиха само с 1.5%, въпреки че бяха 3.4 пъти презаписани по време на публичното предлагане. Това позволи на компанията да определи цената на акциите си в горния край на ценовия диапазон.

Tata Capital, третият по големина небанков кредитор в Индия по приходи,

предлага широка гама от финансови услуги, включително заеми на дребно, финансиране на МСП, корпоративни решения и инфраструктурно кредитиране.

Компанията майка на Tata Capital,

Tata Group, е един от най-големите конгломерати в света.

Основана е през 1868 година. Годишните приходи на Tata Group в момента са приблизително 180 милиарда долара. В допълнение към индийските си операции и марки, Tata Group притежава британски марки като Tetley и Jaguar Land Rover.

„Тата груп“ (Tata Group) е транснационален концерн, базиран в Мумбай, Индия. Тата обединява общо 114 компании в 8 различни сектора, в областта на автомобилостроенето, стоманопроизводството, електрониката, информационните технологии, енергетиката и други. Това е най-голямата частна групировка в Индия и според сп. Financial Times, една от най-уважаваните компании в света.

Тази година Индия се превърна в един от най-динамичните пазари за първични публични предлагания в света. През третото тримесечие в страната бяха регистрирани 146 IPO-та, набирайки 7.2 милиарда долара.