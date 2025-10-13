Украйна удари руски петролен склад в Крим

Украинско нападение с дрон е предизвикало пожар в голям петролен склад в град Феодосия на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщава ДПА. По данни на назначения от Москва лидер на Крим Сергей Аксьонов, инцидентът е станал през нощта и няма информация за жертви.

Според съобщенията, над Крим са били свалени повече от 20 дрона. Ден по-рано руското министерство на отбраната заяви, че е предотвратило атаки с общо 37 дрона над различни региони на Русия, както и над акваториите на Черно и Азовско море.

Същият петролен склад вече е бил повреден и миналата година при подобна украинска атака.

Украйна продължава да нанася удари по руски горивни съоръжения зад фронтовата линия, с цел да прекъсне снабдителните вериги на Москва. От своя страна Русия също атакува украински територии с ракети и дронове. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че само през последната седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.