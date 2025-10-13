РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Патрон в бутилка гръмна в двора на полицията в Дупница

полицейска акция, Ислямска държава

Силен гърмеж разтърси полицейското управление в Дупница снощи към 20 часа. Според първоначалната информация е гръмнал самоделно направен патрон, който е бил вкаран в бутилка.

Информацията сочи, че бутилката с патрона е била подхвърлена от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление. По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма пострадали служители.

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е бил задържан 63-годишен мъж. Той е заподозрян, че е подхвърлил бутилката в двора. Той пътувал със съпругата си.

Случаят се разследва.

