Наводнения парализираха Каталуния, селища бяха залети от кални реки

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в испанския регион Каталуния, съобщи „Би Би Си“. Множество хора бяха блокирани в автомобилите и домовете си. Прогнозата е валежите от настоящия циклон да продължат по испанското крайбрежие и в понеделник. След това, във вторник и сряда, бурята ще се придвижва към Италия, обхващайки най-вече южните континентални райони и островите.

В социалните мрежи се разпространиха видеоклипове с кални потоци, преминаващи през градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона. Националната метеорологична агенция AEMET обяви червен код на тревога за крайбрежната провинция.

Засега няма информация за пострадали или загинали.

Агенцията за гражданска защита на Каталуния призова жителите на делтата на река Ебро да останат по домовете си, тъй като се очаква в района да паднат до 180 мм дъжд в следващите часове.

Движението на влаковете между Барселона и Валенсия е спряно до второ нареждане.

Няколко региона в югоизточна Испания, включително Балеарските острови, бяха засегнати през последните дни от проливни дъждове и наводнения.