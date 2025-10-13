Израел ще удостои Доналд Тръмп с най-високото си гражданско отличие за ролята му в освобождаването на заложниците от Газа

Израелският президент Ицхак Херцог обяви, че ще присъди на американския президент Доналд Тръмп най-високото гражданско отличие на страната – Медала на израелския президент, като признание за „изключителния му принос“ към освобождаването на израелските заложници, държани от „Хамас“ в Газа. Новината беше потвърдена от президентството на Израел, цитирано от Франс прес.

Очаква се Тръмп да пристигне тази сутрин в Тел Авив, след което да произнесе реч пред Кнесета в Йерусалим. Визитата му съвпада с очакваното завръщане на последните живи заложници в рамките на примирието между Израел и „Хамас“, договорено с активното му посредничество.

„Президентът Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток, основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще“, заяви Херцог.

В официалното съобщение се уточнява, че церемонията по връчването ще се състои „в следващите месеци на дата и място, които предстои да бъдат определени“.

Израелският президент подчерта и приноса на Тръмп към укрепването на съюза между Вашингтон и Тел Авив— включително американските удари по ирански ядрени обекти през юни и подкрепата му за Авраамовите споразумения, довели до нормализиране на отношенията между Израел и Бахрейн, ОАЕ и Мароко.

Медалът на израелския държавен глава се връчва на личности или организации с изключителен принос към държавата Израел или към човечеството. Преди Тръмп отличието е получавал и Барак Обама — през 2013 година, за „значителния принос към сигурността и укрепването на държавата Израел“, връчен му от покойния президент Шимон Перес.