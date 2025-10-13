Спад в стойността на крайната продукция на селското стопанство през 2024 г.

През 2024 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 9.71 млрд. лв., което е с 8% по-малко в сравнение с 2023-а. Намалението е в резултат както на понижение на цените (с 4.7%), така и на спад на обемите на произведената продукция (с 3.5%) на годишна база. Това показват данните от Националния статистически институт.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е в най-голям обем и се равнява на 6.45 млрд. лв. и представлява 66.4% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част (80.2%) е от зърнени и от технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на по 3.41 млрд. лв. и 1.76 млрд. лева.

В сравнение с 2023 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-ниска с 9.5%, което се дължи както на спад на цените – с 6.1%, така и на намаление на обемите – с 3.6 на сто.

През 2024 г. стойността на произведената продукция от животновъдството възлиза на 2.41 млрд. лв.,

или 24.9% от крайната продукция в селското стопанство. На годишна база стойността ѝ намалява с 4.8%, което е в резултат на спад както на цените (с 3.1%), така и на произведените обеми (с 1.7%).

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1.33 млрд. лв. (55.2% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 1.08 млрд. лв. (44.8% от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2023 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2.3%, което се дължи на спад на цените – с 3.5%, докато обемите нарастват – с 1.2 на сто. Стойността на произведените животински продукти спрямо 2023 година отбелязва намаление със 7.7%, което е в резултат както на спад на обемите – с 5.1%, така и на цените – с 2.7 на сто.

През 2024 г. стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 5.7 млрд. лв.,

което е с 10% по-малко спрямо 2023-а. Намалението се дължи както на понижение на цените – с 2.9%, така и на спад на обемите – със 7.3 на сто.

Спрямо 2023 г. увеличение на средствата за текущо потребление е отчетено единствено при семена и посадъчен материал – с 3.6 процента. Най-голямо понижение спрямо 2023-а се наблюдава при разходите на стопанствата за торове и почвени подобрители – със 17.6%, и разходите за ветеринарномедицински продукти – с 24.5 на сто.

Създадената през 2024 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 4.007 млрд. лева и е с 5% по-ниска спрямо 2023-а. Намалението се дължи на спада на цените – със 7.1%, докато при обемите е регистрирано увеличение от 2.3% на годишна база.