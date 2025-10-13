Очакват се повече инвестиции, товари и приходи в „Пристанище Варна“

“Повече товари, повече приходи и повече инвестиции. Това е нашата политика по отношение на „Пристанище Варна”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на среща със синдикалистите от КНСБ, НС “Защита” и КТ “Подкрепа”, цитиран от пресцентъра на неговото ведомство.

Според Караджов пристанището във Варна може да се превърне в така наречевия регионален хъб, тъй като се намира на един от най-важните коридори – Транскаспийския. Това обаче, по негови думи, може да се постигне само с по-добро управление.

Вицепремиерът е дал пример с пристанище Бургас, където след концесията, средните заплати са се увеличили с над 230% за десет години, което според него повдига въпроса дали и портът във Варна няма да бъде отдаден на концесия.

„Всички искаме най-доброто за пристанището – повече товари и приходи, инвестиции в модерна инфраструктура и техника, както и устойчиво повишаване на доходите на хората, които работят тук“, заяви Караджов, като подчерта, че целта е да се модернизира инфраструктурата чрез концесионирането на пристанището.

От министерството уточняват, че необходимите инвестиции надхвърлят 500 милиона евро, в това число и ново корабно място, и възможности за обслужване на кораби с газене (дълбочина на потапяне) до 13.5 метра.