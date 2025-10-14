До 3 ноември галерии и музеи могат да кандидатстват за до 30 000 лв. за изложби

Министерството на културата обяви сесия за целево финансиранена проекти в областта на визуалните изкуства. До 3 ноември могат да кандидатстват само организации. Максимална сума за кандидатстване за финансиране на проект е 30 000 лв. с ДДС, а минималната – 10 000 лв. с ДДС. Общата сума за финансиране, която ще разпредели екипът на министър Мариан Бачев е 700 000 лева.

За финансирането документи могат да подадат частни културни структури по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, и съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

Могат и да кандидатстват и държавни и общински културни институти: художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, които съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

Те могат да кандидатстват организиране на изложби живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн и художествени занаяти.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

Приоритетно ще се разглеждат проекти, които включват:

стимулиране участието на млади автори с цел утвърждаването им на художествената сцена; разглеждане на актуални теми през призмата на визуалните изкуства. утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на възнаграждения за преките участници в проекта; наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

Повече подробности може да научите на сайта на Министерството на културата.