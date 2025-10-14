ГЕРБ-СДС увеличава преднината си – 27,4% подкрепа, ПП-ДБ и „Възраждане“ в битка за третото място, показва проучване на „Галъп“

Според последното изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено между 29 септември и 12 октомври, ГЕРБ-СДС запазва и засилва водещата си позиция сред решилите за кого ще гласуват, достигайки 27,4% подкрепа – най-високият резултат за формацията от началото на годината.

Анализаторите отбелязват, че стабилизацията на електоралната подкрепа за ГЕРБ-СДС се дължи на дейността на правителството и последователната работа по ключови теми като еврозоната, Плана за възстановяване и устойчивост и поддържането на икономическа стабилност.

На второ място се нарежда „ДПС – Ново начало“ с 17,5%, без съществена промяна спрямо юли. След преодоляване на вътрешните сътресения, партията възстановява нивата на подкрепа, близки до резултата от парламентарните избори през юни 2024 година.

Битката за третото място остава оспорвана – „Продължаваме промяната – Демократична България“ излиза леко напред с 13,9%, следвани плътно от „Възраждане“ с 13,4%. Изследването отчита мобилизация на твърдото ядро на ПП-ДБ, но без възстановяване на по-широката периферия на коалицията, докато при „Възраждане“ се наблюдава лека умора след пиковата активност около темите за еврото и геополитиката.

БСП запазва стабилна, но ограничена подкрепа от 7,6%, концентрирана основно в твърдото ядро на партията.

Сред по-малките формации ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%) също показват относителна устойчивост. Проучването отбелязва, че скандалът около законодателните предложения на ИТН за криминализиране на разгласяването на лични данни на публични фигури може да се отрази на резултатите им в следващите сондажи.

АПС остава под изборната бариера с едва 1,2% подкрепа, потвърждавайки тенденцията на ерозия, наблюдавана още през лятото.

Не се наблюдават значими размествания в доверието към основните държавни институции и лидерите на политическите партии.

Изследването е проведено чрез стандартизирани интервюта „лице в лице“ с 904 пълнолетни граждани на България. Максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% доверителен интервал. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.