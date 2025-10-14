РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Повече инвестиции в отбраната, чиста енергия и иновациите в ЕС

Международния валутен фонд

Засилени инвестиции в отбраната, енергетиката и иновациите е необходимо да залегнат в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, заявиха експертите от Международния валутен фонд, Джей Йо и Александра Фотиу на започналите годишни срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Единният пазар на ЕС е могъщ икономически инструмент, но все още не е достигнал пълния си потенциал. За да се случи това, трябва да се предприемат политики за повече инвестиции и силен бюджет. Въпреки растежа на европейските компании, те срещат трудности при някои от регулациите за финансиране, наемане на чуждестранни служители, страдат от бюрократични пречки и нестабилните цени на енергията, смятат Йо и Фотиу.

За да се постигнат добри резултати, експертите препоръчват реформи както на общоевропейско, така и на национално равнище. Според анализите, изпълнявайки тези препоръки, през следващото десетилетие растежът на брутния вътрешен продукт на съюза ще достигне 3 процента, предаде БТА.

Засилените инвестиции в отбраната, възобновяемите източници на енергия и високите технологии обаче ще изискат увеличаване на бюджета на ЕС. Дори и при това увеличаване нуждите от инвестиции няма да бъдат покрити, поради което ще се търсят други източници, включително от частния сектор.

Годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон ще продължат до 18 октомври. Участие ще вземат представители от 191 държави. България е представлявана от управителя на БНБ Димитър Радев.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

