Рязък спад на хората, които купуват стаж за пенсия

Броят на хората, които откупуват осигурителен стаж за пенсия, е значително намалял и е достигнал най-ниското си ниво от 2019 г. насам. През първите шест месеца на годината само 1000 души са заплатили за недостигащи месеци до пенсиониране. Това показват данни на Националния осигурителен институт (НОИ). За същия период миналата година те са били 1366, което е спад с около 27 процента.

В началото на годината обаче се наблюдаваше обратна тенденция – броят на хората, които ползват тази възможност, почти се беше удвоил. Причината е била по-ниската цена за откупуване на стаж, която зависи от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. Тъй като този доход беше повишен чак от 1 април, мнозина са побързали да се възползват от старите, по-ниски цени.

Законът позволява две форми на откупуване на стаж – за времето на висше или полувисше образование (включително докторантура), както и до пет години недостигащ стаж при навършване на пенсионна възраст.

В момента месечната вноска е 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се (1077 лв.), което се равнява на 213,25 лв. за месец или 2559 лв. за година. Средният откупуван период е около 22-23 месеца, като за първото полугодие на 2025 г. е 22,63 месеца.

През януари–юни 2025 г. приходите на НОИ от тези плащания са били 12,5 млн. лв., докато за цялата предходна година общата сума е достигнала около 32 млн. лева.