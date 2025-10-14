Мъжът на Златка Райкова арестуван за тенис-корупция ?

Мъжът на фамозната плеймейтка Златка Райкова Карен Хачатрян и брат му Юрий са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу „черното тото“ въз основа на европейска заповед за арест. По неофициална информация имало още задържани, като Райкова е била разпитана. Братята Хачатрян са отдавна на прицел заради уговаряне на тенис мачове, като през 2020 г. тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit – TIU) ги намери за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои.

Карен получава доживотна забрана за участия в професионалния спорт и глоба в размер на 250 хил. долара, а Юрий е със спрени права за 10 години и санкция от 50 хил. долара. Установено е, че големият брат многократно нарушил „Програмата за борба с корупция в тениса“, а малкият корумпирал друг професионален тенисист и залагал на мачове. Тогава Българската федерация по тенис обяви, че няма да допусне картотекиране на двамата братя в който и да е клуб в страната и ще предупреди клубовете, в които те са играли през предходните 5 години, да не ги допускат в свои бази.