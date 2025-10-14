Gucci, Chloe и Loewe глобени със 157 млн. евро за нарушаване на законите на конкуренцията

Европейската комисия призна марките Gucci, Chloe и Loewe за виновни в нарушаване на европейските закони за конкуренцията и им наложи глоби в размер на общо 157 милиона евро.

Според изявлението на Европейската комисия, компаниите са определяли специфични цени за препродажба на своите продукти, като са пречили на търговците на дребно да избират свои собствени цени, максимални отстъпки и периоди на разпродажби.

От компаниите, собственици на тези марки, настояваха, че техните цени, отстъпки и периоди на разпродажби съответстват на тези, които предлагат в собствените си магазини.

В някои случаи например марките са забранявали на търговците на дребно да продават определени продукти онлайн. Освен това, както разкри разследването, търговците на дребно почти винаги са се съобразявали с изискванията на марките.

Според Европейската комисия, чрез налагането на подобни ограничения,

Gucci, Chloe и Loewe са се намесвали в търговските стратегии на своите търговци на дребно.

Европейската комисия наложи най-голямата глоба на Gucci – 119.7 милиона евро. Chloe и Loewe получиха глоби съответно от по 19.6 милиона евро и 18 милиона евро. Първоначалните глоби бяха по-високи, но Европейската комисия ги намали поради съдействието на марките на разследването.