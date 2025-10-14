Намериха укрит кокаин във Второ РУ-Благоевград

Районната прокуратура- Благоевград рови около случая с открития кокаин в сградата на Второ полицейско управление в областния център.

Скандалният случай е от края на миналата седмица. Той гръмнал след като разпитван по друг случай обвиняем сигнализирал за дрогата. Веднага последвала проверка на служители на полицията, които открили дрогата, укрита в кухина на вратата към преходното помещение за задържане.

За случая е уведомена районната прокуратура в града. Все още няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис. Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.