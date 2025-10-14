Инструктори по Пилатес разкриват 5 надценени упражнения, които избягват в часовете си

От упражнения, които са твърде трудни за повечето хора, до такива, които изглеждат добре само в социалните мрежи – това са движенията в Пилатес, към които трябва да подхождате с внимание.

Всеки има любим вид Пилатес и движения, които харесва повече от други но има и упражнения, които изглеждат сякаш трябва да си суперчовек, за да ги направиш. Затова добре обучените инструктори адаптират упражненията на основателя Джоузеф Пилатес според различните нива, за да избегнат напрежение или травми.

Инструкторката Сам Девил, създателка на SDP Method, казва, че в нейните часове „съчетавам духа на Джоузефовата работа с по-функционални движения“, като признава, че пропуска някои упражнения, защото „просто не са подходящи за повечето тела, които виждам“.

Надценени упражнения в Пилатес

1. Jackknife

Ако видите упражнение jackknife в клас за начинаещи, по-добре излезте от залата тихо. Девил обяснява, че не го включва, защото „това е голяма инверсия, при която се търкаляш върху врата си, а дори Джо (Джоузеф Пилатес) е казвал, че не бива да се опитваш, докато не усвоиш по-простите варианти“.

Това е напреднало движение, при което лежите по гръб с ръце до тялото, дланите надолу. С изправени крака под ъгъл 45°, поемате въздух, повдигате гръбнака от постелката и изправяте краката нагоре, докато петите се изравнят с очите. След това бавно се спускате надолу.

Алтернатива: Девил казва, че упражнението може лесно да се модифицира, за да се намали напрежението в кръста и врата. Тя използва вариант от реформъра, при който краката са в ремъци за подкрепа. Също така препоръчва при спускане да се сгъват коленете, за да се избегне дърпането в кръста.

2. „Потокови“ последователности (Pilates flows)

Инструкторката Мишел Д’Онофрио от YATTA Studio споделя, че често вижда „прекалено сложни потоци“ от движения без ясна цел, особено в социалните мрежи.

„Може да изглеждат впечатляващо, но в действителност компрометират подравняването и техниката,“ казва тя.

Алтернатива: Д’Онофрио предпочита „интелигентна прогресия“ — забавяне на темпото, усъвършенстване на движението и по-дълбока връзка с дишането и активацията на корема. „Простите и малки движения, изпълнени с прецизност, са далеч по-трансформиращи от сложните комбинации,“ добавя тя.

3. Планк

Много хора имат връзка „любов–омраза“ с това упражнение. Въпреки че е чудесно за укрепване на корема, може да причини болка, ако не се изпълнява правилно.

Инструкторката Наташа Кумар казва: „Ако не знаете как да направите планк с правилна форма, губите ползите за ядрото и прехвърляте тежестта върху гръбнака, което може да предизвика напрежение в раменете или кръста.“

Алтернатива: Кумар учи клиентите си да държат коленете под бедрата, за да поддържат стойката и стабилизират раменете. После постепенно изправят краката, запазвайки стабилен горния корпус. Така упражнението е по-ефективно и безопасно.

4. The Saw („Трионът“)

Това класическо упражнение често затруднява хората да го изпълнят правилно. Кумар обяснява, че то изисква гъвкавост в задната част на бедрата, сила в дълбокия корем и подвижност в горната част на гърба.

При липса на гъвкавост хората компенсират, като се извиват от кръста или прегърбват раменете, което може да причини болка.

Алтернатива: Кумар „разбива“ упражнението на по-прости варианти като seated waist twist, thread the needle и spine stretch forward, които подобряват подвижността и ангажират коремната мускулатура без напрежение.

5. Hundreds („Стотицата“)

Едно от най-известните упражнения в Пилатес. То укрепва корема, но ако се изпълнява неправилно, може да натовари врата.

Девил обяснява, че „много клиенти го усещат в раменете и врата поради слаби шийни мускули или неправилно повдигане от врата вместо от гърдите“.

Алтернатива: Тя изгражда упражнението постепенно – първо с крака на пода и ръце, пулсиращи отстрани, после добавя повдигане на единия крак, двата, и така нататък. Ако има напрежение във врата, препоръчва връщане към по-лесен вариант.

Пилатес принципи срещу социалните мрежи

Всички инструктори са единодушни: непрекъснатото професионално развитие е от съществено значение.

Д’Онофрио допълва: