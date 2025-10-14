OpenAI ще разработва собствени AI чипове в партньорство с Broadcom

Компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI обяви, че ще работи с производителя на чипове Broadcom по разработката на собствени чипове за изкуствен интелект. Новите „AI ускорители“ ще бъдат внедрени в края на следващата година.

Партньорството е част от стратегията на OpenAI да намали зависимостта си от външни доставчици, като Nvidia и AMD, с които компанията също има сделки. OpenAI си сътрудничи и с Oracle и CoreWeave за изграждане на центрове за данни.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман заяви, че проектът с Broadcom е започнал преди 18 месеца и ще осигури 10 гигавата изчислителна мощност. Анализатори определят хода като опит на OpenAI да контролира собствената си технологична инфраструктура, въпреки рисковете от „AI балон“.

Акциите на Broadcom поскъпнаха с над 9% след новината.