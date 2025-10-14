ПП-ДБ предлага да отпаднат удостоверенията за наследници

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и група депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) са внесли предложение да отпаднат удостоверенията за наследници.

Според вносителите удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората и е напълно излишно и следва да бъде премахнато и да бъде заменено със служебна електронна справка.

Вместо да изискват удостоверение за наследници всички административни органи и доставчици на обществени услуги ще са длъжни да събират тази информация служебно, по електронен път.

Миналата седмица народни представители от “Да, България” внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се дава възможност натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на бременност и майчинство, да бъде използван почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12-годишна възраст от и до детско заведение или училище.