Водата във Великотърновско продължава да е негодна за пиене

Няма микробиологично замърсяване, водата е мътна след обилните валежи

Водата във Великотърновска област продължава да е негодна за пиене – заради мътността.

Няма микробиологично замърсяване. Това показват резултатите на Регионалната здравна инспекция от взетите вчера проби в 16 пункта от водопроводната мрежа от язовир „Йовковци“. 

Резултатите от взетите вчера проби питейна вода във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и село Леденик показват, че няма подобрение:

По показател мътност се наблюдава незначително подобрение в сравнение с предходните дни. По показатели Ешерихия коли и колиформи нашите проби показват, че те отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на питейната вода“, заяви д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Следи се и за съдържанието на алуминий във водата, защото се съдържа в химикалите, които от водоснабдителното дружество използват за обработка на водата срещу завишената мътност.

Алуминият е в нормите, което означава, че няма предозиране на химията в пречиствателната станция, посочиха от РЗИ.

Остава препоръката да се пие бутилирана вода.

Да не използват водата за пиене, тъй като е неприятна по показател мътност. По отношения на останалите приложения за битови нужди, могат да я използват“, каза д-р Недева.

139 са контролните пунктове по водопроводната мрежа от язовир „Йовковци“. Днес са взети още 7 проби за изследване по микробиологични и химични показатели от пунктове във Велико Търново, Дебелец, Полски Тръмбеш, Поликраище и Присово.

На въпрос на БНР дадени ли са предписания от РЗИ на водоснабдителното дружество, д-р Недева отговори, че такива няма.

