Режим на водата във Велико Търново и в областта няма да има, увери Атанас Зафиров

Режим на водата във Велико Търново и в областта няма да има. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който заедно с министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов проведоха работна среща в община Велико Търново с кмета на града Даниел Панов и с градоначалници от областта. В срещата участваха и народни представители от Велико Търново, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, коментира, спекулациите, в това число и чисто политически, направени в последните седмици за режим на водата в областта, като „безпочвени“.

„Те имат за цел да всяват страх и паника сред хората и да обслужват само и единствено политически интереси“, каза вицепремиерът. И призова към политиците да не всяват излишни страхове в хората.

Той бе категоричен, че като ръководител на Националния борд по водите институциите няма да допуснат незаконно ползване на питейна вода.

За превантивните действия на Борда в област Велико Търново, където в някои населени места, има проблеми с водоснабдяването, министър Иван Иванов посочи , че действията на кмета Даниел Панов, са навременни и проектът за използването на язовир „Александър Стамболийски“ ще реши проблемите на няколкото общини тук, където има нарушено водоподаване.

В момента по Закона за държавния бюджет бе включено финансиране за община Велико Търново, която да започне проектирането и предпроектното проучване за въпросния водопровод, така че той да бъде включен във водопреносната система за питейно битови нужди.

„Той ще реши проблема на няколко области и на няколко общини, където няма вода“, добави Иванов. Той разясни, че е направен контакт между кмета на Велико Търново Даниел Панов и „Български енергиен холдинг“, чиято собственост е язовир „Александър Стамболийски“, за да може да започне процеса по промяната на неговото предназначение, така че освен за енергийни нужди и за напояване, водите му да бъдат ползвани и за питейно битови нужди.

Министър Иванов подчерта, че проблем с водата в област Велико Търново и всички населени места, които използват язовир „Йовковци“, няма.

„Искам дебело да подчертая, че всички тези информации и дезинформации, които битуват в общественото пространство, имат една единствена цел някой да спечели политически дивиденти, но нека това да не става на гърба на страховете на хората“, коментира регионалният министър. И апелира компетентните органи да проверят всяка една подобна дезинформация.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов отбеляза, че през тази година язовир „Йовковци“, който се ползва само и единствено за питейно-битово водоснабдяване, е на 52% от обема си.