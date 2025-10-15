Amazon планира съкращения на 15% от корпоративния персонал

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Онлайн търговеца на дребно Amazon планира да съкрати до 15% от служителите в своя отдел за „Човешки ресурси“ PXT, като съкращения може да има и в други звена. Причина са усилията за намаляване на разходите за персонал и инвестиране в AI технологии. Отделът PXT има над 10 хиляди служители по света.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси вече оглави процеса на големите съкращения между 2022-а и 2023-а, когато бяха премахнати над 27 хиляди корпоративни позиции. Джаси призовава персонала да се адаптира към изкуствения интелект, но предупреди, че не всички ще запазят местата си.

Въпреки съкращенията, Amazon ще наеме 250 хиляди сезонни служители за складовете в Съединените щати. Акциите на компанията са почти без промяна от началото на 2025-а, но с 15% по-висока пазарна оценка спрямо предходната година.

