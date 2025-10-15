РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Намаляват рязко таксата за отмяна на арбитражни решения

арбитражен съд

Четирикратно редуцирана пропорционална такса върху материалния интерес по дела за отмяна на арбитражни решения предлага правосъдното министерство с публикувани за обществено обсъждане промени в тарифата за таксите по граждански дела. Така по сметката на Върховния касационен съд ще се плаща 1 % вместо обичайните 4 % върху интереса по делото, като е предвиден и таван за таксата от 3000 лева. Облекчаването на страните е сериозно предвид последния голям пакет промени в Закона за арбитража, с който бяха разширени възможностите за атакуване на арбитражно решение пред държавния съд.

„Арбитражните решения не могат да бъдат обжалвани. Те подлежат на принудително изпълнение и въз основа на тях се издава изпълнителен лист и може да бъде образувано и проведено принудително изпълнение. Единствената възможност за защита на страна от незаконосъобразно арбитражно решение е предявяването на иск за отмяната му пред ВКС по чл. 47 от Закона за арбитража на изчерпателно изброени основания. Само в рамките на това производство може да бъде поискано и спиране на изпълнителното производство. Достъпът до отмяна може да се окаже практически преграден, поради невъзможност на страната да плати държавната такса от 4 на сто върху често значителната сума, за която е постановено арбитражното решение. Това положение се влошава, когато при започнало изпълнение банковите сметки и останалото имущество на страната са запорирани или възбранени“, мотивират се авторите на проекта.

