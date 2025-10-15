БАИТ отбеляза 30-годишен юбилей с филма за постиженията на българските ИТ компании

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) отбеляза своя 30-годишен юбилей с филм, който разказва историята на организацията. Видеото прави ретроспекция на значимите през годините моменти за ИКТ бранша, установяването на регулациите и предизвикателствата на свободния пазар, както и каузите, които БАИТ подкрепя.

През погледите на председателите оживяват забавни случки, конфликти и радостта от постигнатите успехи, както и емблематичното назад в годините БАИТ Експо като носител на иновативния дух на технологиите за времето си, за да имаме днес изключителни постижения на българските ИТ компании, които са сред лидерите на световния пазар.

Премиерната прожекция на филма „30 години БАИТ“ се състоя в „Интерпред“ и събра над близо 250 души аудитория. Представители на ИКТ бранша, сродни и работодателски организации, представители на държавната администрация и медии бяха сред гостите на събитието.

Юбилеят беше повод да бъдат отличени и всичките 12 председатели на БАИТ.

Господата и първата дама-председател на Управителния съвет бяха удостоени с почетни плакети заради отдадеността и усилията си, които са посветили на БАИТ и отстояване на приоритетите на ИТ сектора по време на мандатите си. Празничното настроение беше допълнено от торта и приятелски разговори на последвалия коктейл.

Понастоящем, в създадената през 1995 г. БАИТ

членуват над 100 компании, за които работят 16 000 ИКТ специалисти и генерират 4% от БВП на страната.

Компаниите покриват целия ИКТ спектър – софтуер, хардуер, телекомуникации, системна интеграция, финтех, интернет на нещата, изкуствен интелект.

БАИТ е организатор на годишния конкурс „Наградите на БАИТ“, чрез който вече 15 години отличава проекти и личности, които демонстрират възможностите на българските компании като създатели на конкурентни на световния пазар ИТ продукти и услуги.

Ирина Радоева, председател на Управителния съвет на БАИТ, беше преизбрана за член на УС на Управителния съвет в Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) на общото събрание на организацията през септември и е с мандат до 2027 година.