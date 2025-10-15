Зеленски назначи нов началник на Одеската градска военна администрация

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи бившия областен управител Сергий Лисак за ръководител на Одеса, след като отне гражданството на досегашния кмет Генадий Труханов, довело до автоматичното му освобождаване от длъжност, предаде Ройтерс.

Решението бе обявено в сряда, ден след като Труханов бе отстранен заради твърдения, че притежава руски паспорт. Новият управител ще оглави и военната администрация на града. Подобна практика е широко разпространена в Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., но е критикувана от опозиционни среди като ограничаване на демократичните процеси.

Труханов е известен с критиките си към украинската политика на „дерусификация“, започнала след анексията на Крим и засилила се след нахлуването на Русия в страната.