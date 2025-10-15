ЕС покани Сърбия да се включи в общите газови покупки, за да намали зависимостта ѝ от Русия

Европейският съюз покани Сърбия да се присъедини към общата инициатива на блока за съвместни газови покупки. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава Ройтерс. Целта е да се намали зависимостта на балканската държава от изкопаеми горива, идващи от Русия.

ЕС създаде платформата за общи покупки на газ през 2023 година, за да осигури на участниците по-голяма пазарна тежест и по-добри цени, след като Русия рязко намали доставките си за Европа през 2022-ра, което доведе до рекордни нива на енергийните цени на континента.

Блокът планира напълно да прекрати вноса на руски петрол и газ до януари 2028 година, за да лиши Кремъл от приходи, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната му в Украйна.

ЕС иска Сърбия, която е кандидат за членство, но поддържа дълбоки културни и политически връзки с Русия, да се приведе в съответствие с европейската енергийна политика. В момента около 80% от природния газ в Сърбия идва от Русия.

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС и това е истинска гаранция, че сръбските семейства ще бъдат защитени през зимата“, каза Фон дер Лайен след среща с президента на Сърбия Александър Вучич в Белград. Тя допълни, че стрната трябва да хармонизира външната си политика с тази на ЕС, включително чрез налагане на санкции срещу Русия, и да започне незабавно работа по необходимите реформи за членство в съюза.

Не е ясно дали Сърбия вече е решила да участва в инициативата на ЕС. През юни Министерството на енергетиката заяви, че работи за интегриране на газовия и електроенергийния си пазар с този на ЕС до края на 2027 година.

Думите на Фон дер Лайен идват само дни след като САЩ наложиха санкции върху сръбската петролна компания NIS, контролирана от руската „Газпром нефт“. В резултат Хърватия прекъсна доставките на суров петрол, което поражда опасения, че единствената рафинерия в страната може да спре работа в рамките на седмици.

Вучич посочи, че Сърбия иска да диверсифицира енергийните си източници и да изгради газопроводи до съседните Северна Македония и Румъния. Той увери, че страната засега има достатъчни количества нефт и газ, но предупреди, че дългосрочни рискове за доставките остават.„Зимата няма да бъде лесна за нас“, каза той.