Фабриките за какао орязват производството, цената на шоколада остава висока

Производството във фабриките за какао по света продължава да намалява, което показва, че миналогодишният рязък скок на цените на суровината все още удря печалбите на преработвателите. Не се очаква и поевтиняване на шоколадовите изделия.

Европа е най-големият потребител на какао. Смилането на зърната, което ги превръща в масло и прах за шоколад, е достигнало най-ниското си за последното десетилетие ниво през третото тримесечие. В Азия и Северна Америка също се наблюдава слаб спад в преработката, а производството в основните страни доставчици остава в застой. Официалните данни за търсенето на какао се очакват по-късно тази седмица.

Шоколадовите производители все още работят с по-скъпи запаси. Не се очаква възстановяване на цените дори през текущото тримесечие, защото преработвателите вече са вкарали високите стойности за следващите шест месеца, според Джонатан Паркман от Marex Group.

„Търсенето на какаово масло е слабо и хората не се притесняват толкова за доставките, колкото през миналата година,“ казва Паркман. „Виждаме все по-интензивна замяна на какаовото масло с други съставки заради по-високите цени на какаото.“

След рекордните котировки през 2024 г., шоколадовите производители качиха цените за потребителите и промениха рецептите, като добавят повече ядки и растителни масла вместо какаово масло. Неговата цена, която е ключов фактор за печалбата, е паднала с около 75% от началото на годината. Продължаващото слабо търсене доведе до това, че показателят за рентабилност – който сравнява цените на какаовото масло и праха спрямо цената на зърната – стана отрицателен през август. Което прави неикономично за фабриките да мелят какао на пълен капацитет.