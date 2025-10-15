Ще се преформатира ли „лабавата сглобка“ или отиваме на избори?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов най-сетне усети, че е влязъл в капан и освен че Пеевски му „изяжда“ избирателите, на главата му тежат сериозни проблеми. Той трябва спешно да реши въпроса с кризата по върховете на съдебната власт и какъв бюджет за догодина ще предложи, който да не задълбае в дефицита и да усили инфлацията. Първата стъпка, която предприе, беше да нахока свои и чужди в драматичен монолог във вторник, 14 октомври, като зае удобната поза на вечна жертва на обстоятелствата.

Борисов отправи остри критики към управляващата коалиция и постави ултиматум – или правителството ще заработи като единен екип в интерес на хората, или страната ще върви към нови избори.

Политическата криза избухна след изборите за общински съветници в Пазарджик. Победител там стана „ДПС–Ново начало“, следвано от ПП–ДБ, а ГЕРБ остана едва шеста сила.

Сблъсъкът между Борисов и Пеевски, както и напрежението сред коалиционните партньори, може да се окажат началото на поредната политическа буря. Борисов заяви, че партията му „не е участвала в помията“, и обвини партньорите, че са „изплашили хората“ и позволили корпоративен вот. Според него резултатът ще е още по-лош, ако останат в правителство, което е дало министерства на концесия на кръгове и хора без коалиционна култура.

„Полза виждате ли да стоим в такова правителство? Дал съм дума, че ще стоим, но ако ще стоим, ще е само формално. Повече кворум няма да им правим“, отбеляза предводителят на ГЕРБ пред премиера Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев и депутати от партията.

Малко по-късно министър-председателят Желязков, на когото Борисов каза, че му „развързва ръцете“, отмени редовното заседание на Министерския съвет на 15 октомври. Да се чуди човек дали досега ръцете на премиера са били вързани и как той е допуснал това?

Бойко Борисов нарече социалистите „популисти“, които „искат безконтролно раздуване на бюджета“. Той не пощади и председателката на парламента Наталия Киселова, като намекна, че трябва да бъде сменена. Според него правителството е „лабава сглобка“ и само твърда ръка може да го запази.

В речта си Борисов за пореден път се опита да се разграничи от Делян Пеевски: „Всеки ден обясняват Борисов–Пеевски. Какво общо имам аз с това управление? Пеевски не е в правителството. Или да влезе официално, или да не се прави, че управлява отстрани“.

Това „разграничаване“ си беше откровена покана. И малко след нея санкционираният по закона „Магнитски“ лидер на „ДПС- Ново начало“ разпространи позиция, в която обяви, че е готов да влезе официално във властта и да поеме „ясна отговорност“. „Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Готови сме още тези дни да излъчим преговорен екип и очакваме покана от премиера Желязков“, изтъкна Пеевски. Така той не само прие идеята на Борисов, но и го постави в трудна позиция.

Дали Борисов би отишъл на избори или се опасява, че „изяждат“ сигурния му електорат, е доста спорно. Както и дали преформатирането е план за официалното влизане на Пеевски във властта.

През годините свикнахме с неговите емоционални театрални изяви. Но дори това да е поредната, гневният му монолог бележи началото на нова фаза в отношенията между ГЕРБ, „ДПС–Ново начало“ и останалите партньори. И всяка грешна стъпка може да доведе страната до предсрочни избори.