Както е правила и в миналото, Хамас ще се свие и ще се превъоръжи

Първата фаза от договореното с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас се оценява като огромно постижение, осигуряващо освобождаването на заложниците, държани от Хамас повече от две години, и края на опустошителна война в Газа чрез план от 20 точки.

Но втората фаза на схемата ще се натъкне на редица сложни въпроси, включително разоръжаването на терористичната организация и бъдещето на палестинското управление. Ако миналото е прецедент, Хамас ще се бори със зъби и нокти, за да запази политическото и военното си положение в Газа и ангажимента си за насилствено противопоставяне на всякакви перспективи за мир.

Това не е първият път, когато групировката е опряна до стената и й се налага да предприеме стратегическа преоценка, намирайки начин да се справи с международния натиск и същевременно запазвайки ангажимента си да използва насилие, за да подкопае позициите на своите палестински съперници и, в крайна сметка, да унищожи Израел.

Преди тридесет и една години Хамас се озова в трудно положение след споразуменията от Осло, които поставиха началото на дългия „мирен процес“ между Израел и Организацията за освобождение на Палестина. Тогава, както и сега, перспективата за групировката беше израелско изтегляне от палестинските територии и структура на палестинско управление без нейно участие и разоръжаването й. Решенията, които взе тогава, дават представа за това как вероятно ще действа през следващите седмици и месеци.

Както направи през 90-те години на миналия век, Хамас ще кимне в знак на съгласие с различните изисквания за прекратяване на огъня, но също така ще се стреми да продължи да функционира като политически субект в Газа.

Тя ще набира нови лидери и бойци от наскоро освободени затворници и от жители на Ивицата, разочаровани от бавния темп на помощта и възстановяването, ще превъоръжава своите кадри с оръжия, внесени контрабандно от Иран или произведени в страната, и ще попълва празните си каси, като присвоява хуманитарна помощ или ресурси, предназначени за възстановяване. Казано просто, Хамас може да участва в първата фаза на прекратяването на огъня, но не е приключил с битката.

Като начало, участниците в срещата на върха в Шарм ел-Шейх трябва да създадат временна международна стабилизационна мисия, която да замени силите на Хамас, които незабавно се настаниха след изтеглянето на израелската армия. След това те трябва да обучат и подкрепят проверена палестинска полицейска сила. И накрая, трябва бързо да създадат временно експертно ръководство, което да наблюдава мащабното начинание за възстановяване на следвоенна Газа.

Без допълнителни структури за сигурност и управление, Газа ще остане с това, което съществува сега на място: а именно управлявани от Хамас сили за сигурност и правителствени министерства. Но не е задължително да бъде така. Чрез изграждането на тези алтернативи, правителствата, които помогнаха за създаването на прекратяването на огъня, могат също да помогнат за разоръжаването и обезвластяването на Хамас.

