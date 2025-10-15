Великобритания и Канада ще са част от плана за използване на замразени руски активи

Великобритания и Канада ще се присъединят към плана на Европейския съюз за използване на замразени руски активи за увеличаване на финансовата подкрепа за Украйна. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Страните от ЕС са близо до постигане на споразумение за схема за заеми, която ще им позволи да избегнат пряка конфискация на активи, заявиха западни представители. Те отбелязаха, че това би било важна стъпка за гарантиране на финансовата сигурност на Украйна.

Министрите на финансите от Г-7 ще обсъдят плана за използване на руски активи тази седмица,

когато Международният валутен фонд проведе годишните си срещи във Вашингтон, уточниха източници на агенцията.

Европейският съюз възнамерява да постигне политическо споразумение за използването на замразени руски активи на среща на върха в Брюксел следващата седмица. След това ЕС ще започне работа по правен механизъм за освобождаване на средствата до второто тримесечие на 2026 година.

Според плана, Украйна ще получи приблизително 140 милиарда евро заеми,

използвайки руски активи, замразени в Европейския съюз. От 2022 г. насам страните от ЕС и Г-7 са замразили руски активи на стойност приблизително 280 милиарда евро. Постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на заема, предоставен от страните от Г-7 на Украйна.