Орбан планира 14-та пенсия, за да получи подкрепата на пенсионерите на вота през 2026-а

Унгарското правителство планира изплащането на допълнителна месечна пенсия в опит да спечели подкрепата на пенсионерите преди изборите през април следващата година. Кабинетът „работи с пълна сила“ по схема за 14-та месечна пенсия, заяви премиерът Виктор Орбан в публикация в социалните медии на 16 октомври, определяйки хода като част от дългогодишен ангажимент за защита на покупателната способност на излезлите от пазара на труда възрастни хора.

Неговото правителство възстанови 13-те месечни плащания за над 2 милиона пенсионери в страната през 2020 г. като част от стимулите за периода на пандемията от КОВИД-19.

Новата мярка, ако бъде приложена през 2026-а, би качила бюджетния дефицит в близост до 5% от брутния вътрешен продукт, според Мариан Трипон, анализатор в поделението CIB Bank на Intesa Sanpaolo в Будапеща. Защото, по негова оценка, всяко допълнително месечно плащане за пенсия струва около 600 милиарда форинта (1.8 милиарда долара.

„По-голямата част от планираните фискални облекчения за следващата година ще бъдат включени в бъдещите бюджети като структурна тежест“, подчертава Трипон, визирайки широк спектър от мерки, включително освобождаването от данък на доходите за майки, както и субсидирани заеми за жилища и малки фирми.

Съобщението идва, след като международната рейтингова агенция S&P Global Ratings остави без промяна кредитния рейтинг на Унгария на най-ниското инвестиционно ниво миналия петък и същевременно запази отрицателната му перспектива.

Партията ФИДЕС на Орбан е изправена пред най-оспорваната си изборна надпревара от повече от десетилетие, като един от претендентите – партията Тиса на Петер Мадяр, води в повечето анкети.