Операторът на Айфеловата кула отчита загуби от 8.5 млн. евро през 2024 г.

Според Френската сметна палата, Айфеловата кула, една от най-посещаваните забележителности в света, понася загуби. Операторът на кулата, общинската компания Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), е отчел загуби от 8.5 милиона евро през 2024 година.
Сметната палата изчислява, че дефицитът на компанията ще достигне 31 милиона евро до 2031 г., според The Times.
Експерти обвиняват оператора, че е подценил разходите за обновяване на кулата.
Одиторите също така критикуват обширните обезщетения и плащания за 441 служители на SETE. Докладът на Сметната палата също така посочва, че проблемът първоначално е възникнал по време на пандемията от COVID-19, по време на която Société d’Exploitation de la Tour Eiffel е загубила 149 милиона евро поради затварянето на кулата и все още не е в състояние да реши проблема.
Компанията се опитва да набере средства чрез повишаване на цените на билетите.
Тази година те са се увеличили с 18% до 36.10 евро и се планират по-нататъшни увеличения на цените. Това обаче не помага много – туристите губят интерес към кулата, а общият брой на туристите, посещаващи Париж, намалява.