Операторът на Айфеловата кула отчита загуби от 8.5 млн. евро през 2024 г.

Според Френската сметна палата, Айфеловата кула, една от най-посещаваните забележителности в света, понася загуби. Операторът на кулата, общинската компания Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), е отчел загуби от 8.5 милиона евро през 2024 година.

Сметната палата изчислява, че дефицитът на компанията ще достигне 31 милиона евро до 2031 г., според The ​​Times.

Експерти обвиняват оператора, че е подценил разходите за обновяване на кулата.

Одиторите също така критикуват обширните обезщетения и плащания за 441 служители на SETE. Докладът на Сметната палата също така посочва, че проблемът първоначално е възникнал по време на пандемията от COVID-19, по време на която Société d’Exploitation de la Tour Eiffel е загубила 149 милиона евро поради затварянето на кулата и все още не е в състояние да реши проблема.

Компанията се опитва да набере средства чрез повишаване на цените на билетите.

Тази година те са се увеличили с 18% до 36.10 евро и се планират по-нататъшни увеличения на цените. Това обаче не помага много – туристите губят интерес към кулата, а общият брой на туристите, посещаващи Париж, намалява.