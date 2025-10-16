„София Комерс-Заложни къщи“ увеличава капитала с 8 937 384 нови акции

„София Комерс-Заложни къщи“ АД – най-голямата верига за заложни къщи у нас, ще увеличи капитала си с неразпределена печалба (изплащане на дивидент в акции). Решение за това ще вземе редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21 ноември в София. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 8 937 384 лева на 17 874 768 лева.

Това ще стане чрез издаване на нови 8 937 384 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв. и обща номинална стойност 8 937 384 лева.

Увеличаването се извършва с неразпределена печалба съгласно шестмесечния отчет на „София Комерс-Заложни къщи“

към 30 юни, чийто общ размер е 10 641 000 лева.

Новоиздадените акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му при съотношение 1:2 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, ще имат лицата, придобили акции най-късно на 14-ия ден след деня на общото събрание.

Акционерите ще изберат инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, доколкото е необходимо такъв да бъде избран. Проектът за решение предвижда това да е „Юг Маркет“ ЕАД.

Преди това общото събрание ще обсъди финансовия отчет на дружеството за първото шестмесечие на 2025 година. То ще гласува и предложението печалбата, реализирана от „София Комерс-Заложни къщи“, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за първото полугодие, да не бъде разпределяна, а със същата да бъде увеличен капиталът на компанията.

В дневния ред е и точката за приемане на промени в Устава на „София Комерс-Заложни къщи“ АД.

„София Комерс Заложни Къщи” е единственото по рода си публично акционерно дружество, чийто акции се търгуват на „Българската фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените на акциите му летят нагоре и почти се удвояват. При 4.72 лева за един брой преди година, в момента сделки се сключват при 8.20 лева. Това оценяна компанията на над 73 млн. лева пазарна капитализация.