ПП-ДБ настоява ВСС да изпълни промените в Закона за съдебната власт

Съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Надежда Йорданова обясни, че вчера обединението е внесло становище до членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което се изразява волята, заложена в промените в Закона за съдебната власт по чл. 173, ал. 15. По думите ѝ в правовата държава не може да има „вечни“ временно изпълняващи длъжността, затова е определен шестмесечен срок, започващ от влизането в сила на закона.

Йорданова уточни, че нормата се отнася както за минали, така и за бъдещи случаи, включително при предсрочно прекратяване на мандат. Тя настоя членовете на ВСС да прилагат закона точно, като отбеляза, че по време на дебатите по законопроекта никой не е поставял въпроса как да се тълкува разпоредбата.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че текущото състояние на съдебната система води до забавяне на правосъдието и потенциална негова липса, като съществува риск разследванията, възложени със заповед на главния прокурор, да бъдат оспорени. Той добави, че ВСС трябва да избере нов главен прокурор, както и нови членове на съвета, като същевременно предложи промени в закона за съдебната власт, за да бъдат изборите прозрачни и да се избегне политизирането на парламентарната квота.

Преди минути стана ясно, че Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) е решил да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на нормата по чл. 173 ал.15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението е взето единодушно след кратък дебат.

На 7 октомври Съдийската колегия взе решение с шест гласа „за“ и трима „против“ да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.