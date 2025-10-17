Вземи iPhone 16E с ексклузивна отстъпка онлайн от Vivacom

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Vivacom стартира онлайн промоция за Apple iPhone 16E с отстъпка до 153.39 € | 300 лв. Офертата е валидна единствено в онлайн магазина на телекома и важи в периода 17-31 октомври, при покупка на устройството с планове Unlimited от Vivacom.

iPhone 16E  впечатлява с елегантен дизайн и разполага с 6.1-инчов Super Retina XDR дисплей, който осигурява отлична яркост и контраст – подходящ за видео, игри и фотография. Захранван е от мощния Apple A18 процесор, който гарантира бърза и енергийно ефективна работа, включително при използване на тежки приложения или при мултитаскинг.

Основната камера е 48MP и позволява заснемане на професионални снимки и видеа както при дневна светлина, така и при слаба осветеност. Смартфонът записва 4K видео и разполага с усъвършенствана оптична стабилизация, което създава ясни кадри дори в движение.

С 128GB вградена памет и 8GB RAM, iPhone 16E предлага достатъчно пространство за съхранение на снимки, приложения и мултимедия. Батерията с дълъг живот осигурява продължителна работа през целия ден – независимо дали провеждате видеосрещи, стриймвате музика, играете или работите в движение. Бързото зареждане добавя допълнителна свобода за динамичния ви ритъм.

Интегрираната Apple Intelligence прави ежедневието още по-лесно – тя помага за редактирането на текстове, създаването на съдържание, организирането на задачи и сигурна комуникация. Данните остават защитени – дори Apple няма достъп до тях, благодарение на усъвършенстваната система за поверителност.

Повече информация за офертата можете да откриете на www.vivacom.bg.

